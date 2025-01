Imperia, sopralluogo di Ruggieri all'ex Italcementi: "Area bella ma troppo stretta per lo stadio"

Questa mattina, Giuseppe Ruggieri, l'imprenditore emiliano e presidente in passato di Sanremese e Spezia, ha effettuato un sopralluogo presso l'area ex Italcementi individuata come possibile sede per il nuovo stadio di Imperia. Accompagnato da un socio milanese e dall'ingegnere imperiese Marco Savini, Ruggieri ha preso visione dell'area prima di partire per un incontro di lavoro a Monaco.

“L’area è molto bella, ma purtroppo stretta,” ha dichiarato Ruggieri. “Per costruire uno stadio servono almeno 120 metri di larghezza, ma qui non ci sono. L’ingegnere che ci ha accompagnato invierà le misure precise al mio ufficio, ma temo che purtroppo non ci siamo”.

Nonostante il limite fisico della zona, Ruggieri ha voluto precisare che la sua determinazione a portare avanti il progetto per l’Imperia Calcio rimane intatta. “Ci vuole un’area di almeno 3 ettari, 3 ettari e mezzo,” ha aggiunto l’imprenditore. “Parlerò col sindaco Scajola e con i miei tecnici per individuare una nuova location.” Un passo che fa intravedere l’impegno nel realizzare un’infrastruttura adeguata per la città.

Sul possibile recupero dello stadio 'Ciccione', Ruggieri ha tagliato corto: "Improponibile, a ridosso delle case non offre la possibilità di un recupero agevole.

L’area ex Italcementi, che oggi è al centro dei piani per il nuovo stadio, ha una lunga storia industriale. Fino agli anni '70, la fabbrica di cementi occupava una posizione di rilievo nel panorama economico locale, essendo uno dei principali motori produttivi della zona. L’industria cementiera, simbolo di un’epoca di sviluppo e prosperità per Imperia, ha cessato definitivamente la sua attività negli anni '80, lasciando un grande spazio inutilizzato.

Nel corso degli anni, l’area è stata oggetto di diversi progetti di recupero, ma il processo di riqualificazione ha incontrato numerosi ostacoli legati sia alle dimensioni del sito che alla sua posizione. Nonostante ciò, l'area ex Italcementi è oggi vista come una delle possibilità per la realizzazione del nuovo stadio, anche se, come evidenziato dal sopralluogo di Ruggieri, le problematiche legate alle dimensioni rischiano di compromettere il progetto.

In ogni caso, la ricerca di una location più adatta continua, con l’obiettivo di dare finalmente a Imperia un impianto all’altezza delle ambizioni calcistiche della città.