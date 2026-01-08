Sci, Sporting Savona. Leonardo Lenzi brilla nello slalom gigante di Limone Piemonte

Dopo la preparazione estiva che si è svolta sulle nevi di Cervinia, Le Deux Alps e Val Senales è iniziata a fine novembre 2024 la stagione sciistica dello Sporting Savona, storico sci club savonese nato nel 1973 (tra i fondatori Tullio Mazzotti, il famoso ceramista albissolese figura di spicco del panorama culturale, non solo savonese mentre tra gli allenatori ha annoverato Daniele Brignone, papà dell’ultima vincitrice della Coppa del Mondo generale femminile Federica Brignone,).

Per preparare la meglio la nuova stagione I nostri atleti si sono allenati a Potenchianale (in compagnia degli sci club provenienti da tutta Italia), Prato Nevoso e Lurisia.

Lunedì 5 gennaio sulle nevi di Limone Piemonte è partita la stagione 2026.

Come negli anni passati a brillare è stato, nella categoria Cuccioli maschile, Leonardo Lenzi che ha ottenuto il primo posto nella gara di slalom gigante infliggendo notevoli distacchi agli avversari.

Da rimarcare Lucrezia Garelli che ha ottenuto il secondo posto nello slalom speciale categoria allievi mentre Francesca Siciliano è giunta ottava, è invece uscita nella seconda manche Irene Lenzi quando era in lotta per il terzo gradino del podio.

Soddisfatti dei risultati ottenuti Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico) ed Alfio Giaccone (allenatore):

“Era importante rompere il ghiaccio con la prima gara della stagione ed i risultati sono estremamente confortanti e, nel caso di Leonardo, assolutamente di rilievo. Anche se a ranghi ridotti, causa influenza, il nostro sci club è riuscito ad emergere dimostrando come la preparazione svolta sulle nevi di Lurisia e Viola Saint Gree abbia dato ottimi risultati. Cogliamo l’occasione per ringraziare i gestori di Viola Saint Gree che, nelle vacanze di Natale, ci hanno messo nelle condizioni migliori per allenarci supportandoci in maniera splendida. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club, che può contattarci allo 338 995 7231”.