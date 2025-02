Era un momento tutt'altro che semplice per la San Francesco Loano. Dopo la risalita in classifica nelle scorse settimane, la squadra rossoblu ha iniziato mano a mano a incappare in una serie di risultati poco brillanti, riavvicinandosi pericolosamente alla zona playout.

Oggi però i rossoblu hanno potuto festeggiare nuovamente in uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby contro il Pietra Ligure.