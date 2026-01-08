Calcio. Amichevole a Monregale per la Carcarese, i piemontesi si aggiudicano il Trofeo dell'Epifania

Si è svolto in un clima di grande sportività il Trofeo dell'Epifania - Memorial Paolo Bruno, l'appuntamento che ha permesso al Monregale Calcio e alla Carcarese di alzare i giri in vista della ripresa del campionato (domenica i valbormidesi saranno ospitati dal Golfo Paradiso).

Per la cronaca i piemontesi si sono aggiudicati il trofeo, sul terreno del "Gasco", vincendo per quattro reti a una.

A segno per i padroni di casa l'ex Vado Gabriele Di Salvatore, Mellano, Comino e Delsanto. Per i biancorossi gol della bandiera di Chiarlone.