Calcio | 08 gennaio 2026, 19:32

Calcio. Amichevole a Monregale per la Carcarese, i piemontesi si aggiudicano il Trofeo dell'Epifania

foto facebook Monregale Calcio

Si è svolto in un clima di grande sportività il Trofeo dell'Epifania - Memorial Paolo Bruno, l'appuntamento che ha permesso al Monregale Calcio e alla Carcarese di alzare i giri in vista della ripresa del campionato (domenica i valbormidesi saranno  ospitati dal Golfo Paradiso).

Per la cronaca i piemontesi si sono aggiudicati il trofeo, sul terreno del "Gasco", vincendo per quattro reti a una.

A segno per i padroni di casa l'ex Vado Gabriele Di Salvatore, Mellano, Comino e Delsanto. Per i biancorossi gol della bandiera di Chiarlone.

Redazione

