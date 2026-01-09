 / Calcio

Calcio | 09 gennaio 2026, 13:39

Calcio. Carcarese in lutto per la scomparsa della madre del presidente Ferrero

Calcio. Carcarese in lutto per la scomparsa della madre del presidente Ferrero

Una brutta notizia ha aperto la giornata della Carcarese. Nelle scorse ore è venuta a mancare la madre di Alessandro Ferrero, massimo dirigente biancorosso.

"Tutta la Carcarese - si legge nella nota -  si stringe in un grande abbraccio intorno al presidente Alessandro Ferrero per la perdita dell’amata mamma Marina Berta.

Il nostro cuore è con te e la tua famiglia in questo momento difficile e di grande dolore 

Per chi volesse esprimere la sua vicinanza alla famiglia e dare l’ultimo saluto a Marina, si informa che il Rosario si terrà stasera alle 20.00 nella chiesa di San Giuseppe, dove sabato mattina alle 10:00 verrà celebrato anche il funerale".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium