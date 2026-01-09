Calcio. Carcarese in lutto per la scomparsa della madre del presidente Ferrero

Una brutta notizia ha aperto la giornata della Carcarese. Nelle scorse ore è venuta a mancare la madre di Alessandro Ferrero, massimo dirigente biancorosso.

"Tutta la Carcarese - si legge nella nota - si stringe in un grande abbraccio intorno al presidente Alessandro Ferrero per la perdita dell’amata mamma Marina Berta.

Il nostro cuore è con te e la tua famiglia in questo momento difficile e di grande dolore

Per chi volesse esprimere la sua vicinanza alla famiglia e dare l’ultimo saluto a Marina, si informa che il Rosario si terrà stasera alle 20.00 nella chiesa di San Giuseppe, dove sabato mattina alle 10:00 verrà celebrato anche il funerale".