Football Americano. La Masnada al Pirates Field, il 29 marzo raccolta fondi per il Centro Oncologico Ligure

I detti di una volta dicono che i più grandi abbiano il cuore tenero. Mai frase é più azzeccata per descrivere un altro pezzo di football americano che ha le sue radici nella nostra regione.

Per meglio spiegare cosa vuol dire scendere in campo ad “una certa età”, quando gli “oplà” e gli “oh issa” sono un quotidiano intercalare, ecco cosa raccontano sul loro sito internet i Masnada Hellequin.

“L'American Football Master, ovvero per giocatori over 40 anni, è uno sport amatoriale, praticato per puro divertimento, con il nobile scopo della beneficenza.

Nasce nel 2010 in Liguria con la fondazione della squadra "Oldies for Solidarity". Dal 2015 al 2018, sotto l'egida della FIDAF (Federazione Italiana di Football Americano), vengono organizzati i primi tornei.

La Masnada Hellequin è un team di Football Master nato nel 2015, raccogliendo il testimone degli Oldies for Solidarity, primo team master d'Italia. Il team si riunisce regolarmente per gli allenamenti presso il campo dei Pirates Savona, attualmente è l'Official Team della Liguria della Charity Bowl League e raccoglie giocatori provenienti anche dal Piemonte.

Il nome, che raccoglie antiche leggende medievali, è traducibile in "la ciurma di mercenari arlecchini" e prende ispirazione dal fatto che la squadra raccoglie vecchie glorie del football americano provenienti da squadre diverse che, inizialmente, conservavano i caschi dei team di provenienza, quindi di vari colori proprio come il vestito del celebre Arlecchino.”

I Pirates 1984 vogliono sensibilizzare i loro tifosi nel supportare questi signori che impavidi vestono ancora casco e shoulder e hanno un cuore grande. Proprio grazie al loro football la passata stagione sono stati raccolti i fondi per “acquistare” un bellissimo cane guida per non vedenti a Genova.

Sabato 29 marzo al Pirates Field di Albisola Superiore si terrà l ennesima gara della Masnada con l’obiettivo di raccogliere fondi per il COL, Centro Oncologico Ligure che dal 2003 si adopera in visite ambulatoriali per la prevenzione dei tumori. Sede dei suoi 3 ambulatori nel genovesato.

Masnada quindi vuol dire football americano ma non solo, tanto amore e tanta passione per questi signori che si mettono in gioco per il bene altrui e per passare una bella giornata sul gridiron tra amici, vecchi e nuovi.