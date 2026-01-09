Calcio, Eccellenza. Le terne per la prima di ritorno, fischietto da Bergamo per Millesimo Pietra Ligure

ARENZANO FOOTBALL CLUB – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
BUSALLA CALCIO – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Giorgio Galante (Genova)
GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – CARCARESE
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
MILLESIMO CALCIO – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Isaia Testa (Bergamo)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
SPORTING TAGGIA SANREMO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Lorenzo Trucco (Imperia)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – FEZZANESE
Arbitro: Giovanni Gallo (Mestre)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)