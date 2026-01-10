Calcio, Prima Categoria A. Oggi riparte il campionato, al Riva l'anticipo tra San Filippo Neri e Ventimiglia

Dopo la sosta natalizia, ripartirà oggi pomeriggio il programma dei campionati regionali.

Ad aprire le danze a ponente sarà il girone A di Prima Categoria, con l'anticipo della quattordicesima giornata, penultima del girone di andata, tra San Filippo Neri e Ventimiglia.

I favori del pronostico sono ovviamente a favore dei granata, seconda forza del torneo, ma i sette punti raccolti contro Cisano, Camporosso e Bordighera, hanno permesso agli ingauni di tornare a iscriversi a pieno titolo alla corsa salvezza.

Per ottenere un nuovo risultato utile servirà una piccola impresa, dato che i frontalieri punteranno all'intera posta in palio per portarsi a una sola lunghezza dalla capolista Virtus Sanremese.

Fischio d'inizio al Riva alle 15:00, arbitra Ruggiero di Genova.

