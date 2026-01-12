 / Calcio

Calcio | 12 gennaio 2026, 16:00

Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a gioire battendo la Genova Calcio: tutti gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)

Auteri e Bonifazio piegano i biancorossi

Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a gioire battendo la Genova Calcio: tutti gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium