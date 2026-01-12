Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
mercoledì 14 gennaio
Calciomercato, Altarese. Fatta per gli ingaggi di Pregliasco e Intili
Calcio. E' già finita l'esperienza alla Cairese di Mirco Vassallo, risoluzione consensuale tra il club e l'attaccante
Calcio, Savona. Aperta la raccolta fondi a favore del piccolo Edoardo
Calciomercato. Arriva dal Vicenza il sostituto di Syll, Viola ha lasciato il gruppo rossoblu
Calcio. Buglio scuote l’Asti dopo il ko di Vado: “Nel primo tempo non eravamo leoni. Questa sconfitta è mia” (VIDEO)
Giudice Sportivo, Serie D. Quattro turni per Sacco dell'Asti, entrano in diffida Gulinelli, Jebbar e Gulli
Calcio, Celle Varazze. Scarfò convocato in Rappresentativa Nazionale, mercoledì prossimo confronto con l'Inter
Calcio. Nessuna sorpresa, Manuel Scalise è il nuovo tecnico della Lavagnese
Calciomercato, Serie D. Gabriele Fresia torna nel girone A, l'ex Vado è un nuovo giocatore del Chisola: "Pronto al riscatto dopo una prima parte di stagione sfortunata"
Calciomercato. Il Millesimo completa l'attacco con il camerunense Ze Francis Junior
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio, Vado annichilito dalla capolista: il Bra detta legge al "Chittolina" (0-3) e mette le mani sulla Serie C
Calcio
Prima categoria, Andrea Sandri lascia la panchina dell’Imperiese Calcio
Calcio
Calcio, Vado. Cottafava non salva niente dopo la debacle con il Bra: "Male in entrambe le fasi, i nostri demeriti sono evidenti" (VIDEO)
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
12 gennaio 2026, 16:00
Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano torna a gioire battendo la Genova Calcio: tutti gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)
Auteri e Bonifazio piegano i biancorossi
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2026 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy