Altarese. La prestazione non basta contro la Virtus Sanremo. Ponte: "Disattenzioni fatali, sul pari dovevamo fare di più" (VIDEO)

Sfiora l'impresa l'Altarese di mister Alessio Ponte che però alla fine deve arrendersi alla capolista Virtus Sanremese, capace di imporsi per 3-2 in un match ricco di capovolgimenti.

Il tecnico dei valbormidesi promuove la prestazione dei suoi, capaci di approcciare la sfida con coraggio e portarsi in vantaggio nei primi venti minuti. Tuttavia, la qualità della Virtus è emersa impietosa, punendo ogni minima sbavatura.

Il rammarico più grande per l'allenatore giallorosso la gestione del momentaneo 2-2, raggiunto con l'uomo in più, con un errore fatale su una punizione laterale ha permesso agli avversari di trovare il gol vittoria. Per questo, Ponte ha sottolineato la necessità di migliorare nella lettura di questi momenti cruciali, dove la mancanza di lucidità ha impedito di capitalizzare la superiorità numerica e blindare un risultato di prestigio.