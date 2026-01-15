 / Calcio

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Alessandria - Cuneo sarà la finale piemontese, la vincente sfiderà il Pietra Ligure nella fase nazionale

Con loro anche la Solbiatese, portacolori della Lombardia

Anche il tabellone piemontese di Coppa Italia di Eccellenza sta arrivando alla propria conclusione.

Ieri sono state poste infatti in archivio le due semifinali e la sfida di maggior fascino per l'ultimo atto della competizione è stata posta  in calendario.

Saranno infatti Cuneo e Alessandria a contendersi il prossimo 28 gennaio il titolo del comitato Piemonte - Valle d'Aosta, stabilendo così anche il nome della terza squadra che entrerà a far parte del primo gironcino nazionale insieme a Pietra Ligure e Solbiatese.

I grigi e i biancorossi hanno avuto la meglio ai calci di rigori, eliminando il Borgosesia e il Volpiano Pianese.

Per la squadra di mister Moraglia si profila quindi un avversaria di grande tradizione da parte piemontese, mentre i lombardi sono una vera e propria habituè dopo le vittorie in serie degli ultimi anni.

