Calcio | Celle Varazze. Tutta l'amarezza di Mario Pisano: "Oggi mi vergogno, se il problema sono io lo risolviamo in cinque minuti" (VIDEO)

Raramente si è visto Mario Pisano così perentorio nelle dichiarazioni post partita. Il tono di voce è rimasto basso e cadenzato, il che rende ancora più profonda l'analisi dell'allenatore del Celle Varazze.

La sconfitta con il fanalino di coda Novaromentin ha relegato le civette a quattro punti dalla salvezza diretta, ma è stata soprattutto l'atteggiamento a deludere il tecnico nell'appuntamento odierno di campionato.

Il tecnico non ha escluso scelte radicali, ma prima vi sarà un confronto con la dirigenza per capire quali mosse compiere nel breve futuro.