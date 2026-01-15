Calcio, Serie D. Matteo Viti nuovo rinforzo difensivo per l’Imperia

Nuovo rinforzo per il comparto difensivo dell'Imperia: arriva in nerazzurro il giovane Matteo Viti, classe 2005.
Difensore centrale che proprio a dicembre ha compiuto 20 anni, cresciuto nel settore giovanile del Perugia, arriva dalla Pro Patria, con cui ha cominciato l'attuale campionato di Serie C, portando dunque al "Ciccione" l'esperienza di una categoria superiore come quella professionistica.
Stanno dunque arrivando i primi rinforzi promessi da Giancarlo Riolfo: Viti andrà a riempire la casella lasciata vuota prima da Galliani e poi da Lopez Petruzzi. Potrebbe non essere l'unico innesto che l'Imperia fornalizzerà prima di domenica, quando si disputerà un match importante contro il Club Milano.