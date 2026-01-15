 / Calcio

Calcio | 15 gennaio 2026, 19:12

Calcio, Serie D. Matteo Viti nuovo rinforzo difensivo per l’Imperia

Il giovane centrale classe 2005, cresciuto nel Perugia e arrivato dalla Pro Patria, porta esperienza professionistica al "Ciccione" in vista del match contro il Club Milano

Matteo Viti

Matteo Viti

Nuovo rinforzo per il comparto difensivo dell'Imperia: arriva in nerazzurro il giovane Matteo Viti, classe 2005.

Difensore centrale che proprio a dicembre ha compiuto 20 anni, cresciuto nel settore giovanile del Perugia, arriva dalla Pro Patria, con cui ha cominciato l'attuale campionato di Serie C, portando dunque al "Ciccione" l'esperienza di una categoria superiore come quella professionistica.

Stanno dunque arrivando i primi rinforzi promessi da Giancarlo Riolfo: Viti andrà a riempire la casella lasciata vuota prima da Galliani e poi da Lopez Petruzzi. Potrebbe non essere l'unico innesto che l'Imperia fornalizzerà prima di domenica, quando si disputerà un match importante contro il Club Milano.

Federico Bruzzese

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium