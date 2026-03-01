 / Calcio

Calcio | 01 marzo 2026, 20:55

Calcio | Albingaunia. Il dg Feroleto dopo il 2-2 con l'Andora: "Puniti alle prime occasioni, pronti a partecipare al bando per il marchio dell'US Albenga" (VIDEO)

Calcio | Albingaunia. Il dg Feroleto dopo il 2-2 con l'Andora: &quot;Puniti alle prime occasioni, pronti a partecipare al bando per il marchio dell'US Albenga&quot; (VIDEO)

Da più di un mese l'Albingaunia attende il ritorno alla vittoria, inoltre la distanza che ha saputo porre il Ventimiglia  rispetto alle inseguitrici ha inevitabilmente fatto calare il livello dell'entusiasmo nello spogliatoio bianconero.

La prestazione contro l'Andora però c'è stata , in un match vibrante e divertente, ripreso nel recupero grazie alla testata di Greco.

Nel post partita il dg Feroleto ha analizzato il momento degli ingauni, confermando la partecipazione della società al prossimo bando per l'acquisizione del bando dell'US Albenga.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium