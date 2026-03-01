Calcio | Albissole. Cuka riprende la Sestrese nel finale, Cattardico: "Prova di grande carattere, un punto prezioso per come lo abbiamo ottenuto"

Serviva innanzitutto una prova di concretezza e pragmatismo per l’Albissole sul campo della Sestrese, e i ceramisti hanno risposto presente.

Il gol di Traverso non è bastato ai verdestellati per infliggere la prima sconfitta ai biancocelesti: il pareggio di Cuka, arrivato nel finale, ha ristabilito l’equilibrio.

«È un punto pesante – ha spiegato mister Cattardico – soprattutto per il modo in cui è maturato. Nonostante le assenze di Vierci, Basso e Favorito, i ragazzi hanno interpretato la gara con l’atteggiamento corretto, restando lucidi anche dopo essere andati sotto.

Nel finale abbiamo avuto con Diana anche l’occasione per vincerla, ma ciò che conta di più è lo spirito mostrato.

Adesso dobbiamo recuperare energie dopo i tanti impegni tra coppa e campionato, senza però abbassare la soglia dell’attenzione.

Sono contento per Cuka: questo gol è il giusto premio per l’impegno che garantisce ogni settimana. E un ringraziamento va anche ai nostri tifosi, per noi rappresentano uno stimolo fondamentale nel superare anche i momenti più delicati che affrontiamo nei 90 minuti.

La Praese a due punti? Pensiamo a una gara alla volta: in questa fase bisogna ragionare domenica dopo domenica».