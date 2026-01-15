Calciomercato, Cairese. Uno Spatari potrebbe tornare in gialloblu

I tifosi della Cairese con qualche capello bianco in più ricordano con grande affetto il cognome Spatari.

Il "condor" Luca fu infatti uno dei protagonisti della squadra che venne promossa in Interregionale sotto la guida di mister Paolo Tonelli, grazie anche a una delle tre marcature nel match decisivo contro la Lavagnese.

Ora questo connubio potrebbe rinnovarsi dato che, dopo la partenza di Vassallo, i valbormidesi sembrano essere pronti a tornare sul mercato.

Il nome caldo delle ultime ore è quello di Alessio Spatari, ex tra le altre di Sanremese e Oltrepo. La punta genovese è stata acquistata l'estate scorsa dall'Empoli, per poi essere girato in prestito al Seravezza.