Giudice Sportivo, Promozione. Una giornata di stop per Favorito e Buonocore

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 11/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 5/ 2/2026
MARIA LUCIANO (SUPERBA CALCIO 2017)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 1/2026
GALLO FABIO
(CA DE RISSI SG)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/ 2/2026
GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
AMMONIZIONE (III INFR)
FAZIO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCALA ALFIO
(CA DE RISSI SG)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)
A gioco fermo, colpiva volontariamente con la spalla un avversario sul volto, quindi alla notifica del
provvedimento di espulsione lo calpestava sulla tibia. Avvicinato da un dirigente avversario lo spingeva
all’altezza del petto facendolo arretrare ma senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MERETO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
Al termine della gara, rivolgeva una frase offensiva nei contronti del DDG.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
CONTE LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (FINALE)
MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
45/21
AMMONIZIONE (VII INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (III INFR)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VIOLA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (CA DE RISSI SG)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
MALLARINO GIACOMO (FINALE)
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
DEDA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
MACCIO LORENZO (MASONE)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)
BIANCHI ALBERTO (CANALETTO SEPOR)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BAZZANO FILIPPO (FINALE)
PETRICCIOLI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
CHIARABINI ALESSIO (PRAESE 1945)
SACCHI GABRIELE (PRAESE 1945)
BAUDI ANDREA (SANTERENZINA)
AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORNARI MARCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SCATOLINI ALESSIO (CA DE RISSI SG)
CASONI PIETRO (CAPERANESE 2015)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)
GUARDONE MATTEO (PONTELUNGO 1949)
MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)
MAGGI MATTEO (SAN CIPRIANO)
NELLI ENRICO (SAVONA F.B.C. 1907)
LEO CHRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)
BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
CAMPOLO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)