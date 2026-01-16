 / Calcio

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei gironi A e B

Rodio dirigerà Quiliano & Valleggia - Dego

GIRONE A

Borghetto S.S. 1968 – San Filippo Neri Albenga
Arbitro: Pier Paolo Porzio (Sezione di Genova)

Camporosso – Albingania Sport Albenga
Arbitro: Guglielmo Tameo (Sezione di Albenga)

Cengio – Altarese 1929
Arbitro: Enrico Mereto (Sezione di Genova)

Cisano – Bordighera Sant’Ampelio
Arbitro: Andrea Zunino (Sezione di Savona)

Ospedaletti Calcio – Golfo Dianese 1923
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Sezione di Imperia)

Quiliano & Valleggia – Dego Calcio
Arbitro: Manuel Rodio (Sezione di Genova)

Ventimiglia Calcio – Oneglia Calcio
Arbitro: Gabriele Semeria (Sezione di Imperia)

Virtus Sanremese Calcio – Andora 1966
Arbitro: Filippo Gorlero (Sezione di Imperia)
 

GIRONE B

Multedo 1930 – Bolzanetese Virtus
Arbitro: Michele Bonino (Sezione di Chiavari)

Old Boys Rensen – Dinamo Santiago
Arbitro: Michele Calmatui (Sezione di Genova)

Rossiglionese – Virtus Don Bosco
Arbitro: Armir Heba (Sezione di Chiavari)

Sciarbo Cogo Calcio ASD – Rabona Via dell’Acciaio
Arbitro: Filippo Ferrara (Sezione di Savona)

Speranza 1912 F.C. – Pegliese
Arbitro: Samuele Baccino (Sezione di Savona)

Valsecca Sport Fun – Olimpic 1971
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)

Veloce 1910 – Campese F.B.C.
Arbitro: Martin Virgilio (Sezione di Imperia)

Voltri 87 – Audace Campomorone
Arbitro: Pietro Pollero (Sezione di Savona)

