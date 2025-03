Calcio, Eccellenza. Golfo, Voltrese e Baiardo sulle strade di Celle Varazze, Pietra e Loano

Ripartire dai risultati di domenica scorsa è il modo più opportuno di introdurre la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza.

Il Pietra Ligure ha affrontato la settimana mettendo come target la Voltrese, sia per riscattare il derby perso contro la San Francesco Loano, ma anche per blindare il terzo posto da possibili rimonte proprio dei gialloblu o del Bogliasco.

I rossoblu di Cattardico sono attesi invece dall'Angelo Baiardo di Silvestro De Lucia: una sfida delicata sotto il profilo della graduatoria: un risultato utile avvicinerebbe la salvezza per la squadra di Cattardico, mentre un successo dei genovesi spariglierebbe nuovamente le carte per l'intera zona playout.

Chi vuol proseguire la corsa è il Celle Varazze, ospite del Golfoparadiso, per continuare a soffiare sul collo della capolista Rivasamba.