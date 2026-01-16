Calcio, Promozione, le terne designate per la 17° giornata

CERIALE CALCIO – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Pietro Pollero (Savona)
FINALE LIGURE – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
LEGINO 1910 – CA DE RISSI SG
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
PRAESE 1945 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
SAVONA F.B.C. 1907 – MASONE
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)
Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
SERRA RICCO’1971 – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Alex Romeo (La Spezia)
Assistente 1: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
Assistente 2: Filippo Conti (Genova)
SUPERBA CALCIO 2017 – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)