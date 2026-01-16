 / Calcio

Calcio | 16 gennaio 2026, 12:50

Calcio, Promozione, le terne designate per la 17° giornata

Pettirossi dirigerà Praese - Sestrese

Pettirossi dirigerà Praese - Sestrese

CERIALE CALCIO – SAMPIERDARENESE

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)

Assistente 2: Pietro Pollero (Savona)
 

FINALE LIGURE – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)

Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
 

LEGINO 1910 – CA DE RISSI SG

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)

Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)

Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

PRAESE 1945 – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – MASONE

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)

Assistente 2: Giulio Sorace (Genova)
 

SERRA RICCO’1971 – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Alex Romeo (La Spezia)

Assistente 1: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)

Assistente 2: Filippo Conti (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)

Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)

Assistente 2: Luigi Arado (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium