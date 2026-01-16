Edizione locale
venerdì 16 gennaio
Calciomercato. Qualità in arrivo per il Quiliano & Valleggia, fumata bianca per Cerchez
Calcio, Serie D. La Novaromentin cambia, la panchina a Giuliano Melosi
Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei gironi A e B
Calcio, Savona. Vittoria ad Alassio nel segno di Sassari e Nelli: gli scatti dal "Ferrando" (FOTOGALLERY)
Genova Calcio. Il ds Catania non boccia la prestazione di Loano: "Fermati da un grande Scalvini, grande approccio da parte di mister Monteforte" (VIDEO)
Calcio, Promozione, le terne designate per la 17° giornata
Calcio, Seconda Categoria A. Ancora un giocatore non tesserato in campo, cambia il risultato di San Bartolomeo Cervo - Sanremo 2000
Calciomercato, Vado. Un nuovo "quinto" per il Vado, dal Catanzaro ecco Filippo Boldarin
Calciomercato, San Filippo Neri. Nello scorso week end esordio per Velaj, Frazzetto e Ferrara
Calcio, Eccellenza. Le terne per la 17° di ritorno, Carcarese - San Francesco Loano a Lorenz di Trento
Altri sport
Althea Secchi da Andora alla cerimonia del World University Game Winter di Torino
Calcio
Giudice Sportivo, Promozione. Il lungo elenco dei provvedimenti nei gironi A e B
Calcio
Calcio, Serie D. Il Fossano torna a vincere dopo tre mesi, l'Albenga inanella l'undicesimo ko consecutivo
Calcio
16 gennaio 2026, 17:53
Calcio, Savona. Vittoria ad Alassio nel segno di Sassari e Nelli: gli scatti dal "Ferrando" (FOTOGALLERY)
