Calcio, Serie D. La Novaromentin cambia, la panchina a Giuliano Melosi

Cambio della guardia alla guida della Novaromentin dopo la sconfitta nel derby contro il Gozzano.

Alla guida dei rossoverdi è infatti arrivato mister Giuliano Melosi, dopo la separazione con Molluso.

A Melosi il compito di risollevare i piemontesi dall'ultimo posto, già a partire dalla gara contro il Chisola di domenica prossima.

Il primo impegno in calendario contro una savonese è fissato per il prossimo 8 febbraio, nella sfida in calendario al "Brin" di Cairo Montenotte.

L'annuncio:

"La società NovaRomentin è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuliano Melosi. Dopo una prestigiosa carriera da giocatore in cui ha calcato i campi professionistici collezionando anche alcune presenze in Serie A con il Vicenza, nel 2011 mister Melosi ha intrapreso la carriera da allenatore. Vanta diverse esperienze sulle panchine di Serie D con Darfo Boario, Borgomanero, Inveruno, Grumellese, Ponte San Pietro e Folgore Caratese oltre alla vittoria del campionato di Eccellenza con il Varese. Nella scorsa stagione ha guidato la primavera del Novara. Benvenuto mister e buon lavoro!"