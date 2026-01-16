 / Calcio

Calcio | 16 gennaio 2026, 19:33

Calcio, Serie D. La Novaromentin cambia, la panchina a Giuliano Melosi

Calcio, Serie D. La Novaromentin cambia, la panchina a Giuliano Melosi

Cambio della guardia alla guida della Novaromentin dopo la sconfitta nel derby contro il Gozzano.

Alla guida dei rossoverdi è infatti arrivato mister Giuliano Melosi, dopo la separazione con Molluso.

A Melosi il compito di risollevare i piemontesi dall'ultimo posto, già a partire dalla gara contro il Chisola di domenica prossima.

Il primo impegno in calendario contro una savonese è fissato per il prossimo 8 febbraio, nella sfida in calendario al "Brin" di Cairo Montenotte.

L'annuncio:

"La società NovaRomentin è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giuliano Melosi. Dopo una prestigiosa carriera da giocatore in cui ha calcato i campi professionistici collezionando anche alcune presenze in Serie A con il Vicenza, nel 2011 mister Melosi ha intrapreso la carriera da allenatore. Vanta diverse esperienze sulle panchine di Serie D con Darfo Boario, Borgomanero, Inveruno, Grumellese, Ponte San Pietro e Folgore Caratese oltre alla vittoria del campionato di Eccellenza con il Varese. Nella scorsa stagione ha guidato la primavera del Novara.  Benvenuto mister e buon lavoro!"

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium