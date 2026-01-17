Celle Ligure capitale del cross scolastico: 300 studenti in gara all’Olmo Ferro per la fase provinciale

Il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure ha ospitato la fase provinciale scolastica di Corsa Campestre, valida anche quale selezione per la fase regionale di Cross Scuole (che si disputerà sempre a Celle Ligure Mercoledì 11 Febbraio).

Queste manifestazioni sono inserite tra gli eventi collaterali al 37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, il cui svolgimento è previsto su Giovedì 16 Luglio.





Organizzazione a cura dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica, con la collaborazione dei Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il supporto del Gruppo Giudici Gare Fidal, delle locali Associazioni Sportive Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Varazze oltre che dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Importante contributo anche dalla Croce Rosa PA Cellese e dall’Associazione Protezione Civile “Tonino Mordeglia” di Celle Ligure.





Otto le prove disputate, con la possibilità di vedere all’opera circa 300 Alunni in rappresentanza di una ventina di Istituti della Provincia di Savona.





Questi i risultati di giornata.





Categoria Ragazze (percorso metri 1.000):

Partiva probabilmente con lo scomodo ruolo di favorita, non ha deluso le attese: la varazzina Chiara Prato si è imposta su Matilde Bianco (IC Millesimo) e Gaia Refrigerato (IC Cairo), portando un contributo significativo all’affermazione, nella classifica per istituti, dell’IC Varazze Celle. Seconda piazza per l’IC Pietra Ligure e terza posizione all’IC di Vado Ligure.





Categoria Ragazzi (percorso metri 1.000):

Rappresenta l’IC Val Varatella il vincitore della prova, Bilal Samoudi, che ha la meglio sulla coppia di allievi dell’IC Alassio, Alessandro Paragona e Riccardo Olmi, che si piazzano rispettivamente al 2° e terzo posto all’arrivo.

Vittoria per l’IC Alassio, con l’IC Varazze Celle all’argento e l’IC Val Varatella al bronzo.





Categoria Cadette (percorso metri 1.200):

Gara tutta di testa per la cellese Giorgia Zunino (IC Varazze Celle) che trova gloria sul terreno di casa ed ha la meglio su Cecilia Valle (IC Savona 4) e Valentina Isolica (IC Albenga 2).

Classifica per Istituti che vede primeggiare ancora l’IC Varazze-Celle, con l’IC Val Varatella in seconda posizione e l’IC Millesimo in terza.





Categoria Cadetti (percorso metri 1.500):

Arrivo in volata dopo un combattuto testa a testa sin dai primi metri. E’ vincente lo spunto di Pietro Bollorino (IC Val Varatella), che prevale su Lorenzo Agostini (IC Varazze) e Samuele Codino (IC Sassello).

L’IC Savona 4 vince la classifica, con l’IC Varazze Celle seconda e l’IC Loano terza.





Categoria Allieve (percorso metri 1.500):

Doppietta per il Della Rovere di Savona, con affermazione di Serena Manfredi su Estella Bormida.

Al terso posto Lavinia Gavotti (rappresentante del Liceo Grassi Savona).

Vince il Liceo Della Rovere, sul Liceo Grassi. Terza Piazza per il Liceo Patetta di Cairo.





Categoria Allievi (percorso metri 2.000):

Qui a fare doppietta è l’ Istituto Falcone di Loano, grazie alla vittoria di Ettore Durante ed all’argento di Vittorio Briozzo. Il bronzo è di Flavio Celaj (Liceo Grassi Savona).

Vittoria per il Falcone di Loano su Liceo Grassi Savona e Della Rovere Savona che si classificano nell’ordine.

Categoria Juniores F. (percorso m. 1.500):

Tripletta targata Della Rovere, unico Istituto in gara in questo ambito). Vince Adele Bola, su Bianca Bertolotto e Valentina Dell’Erba.





Categoria Juniores M. (percorso m. 2.000):

Federico Bella si aggiudica la gara su Alberto Sbenaglia e Mirko Murru.

Anche in questo caso tris per il Della Rovere, unico Istituto partecipante.





Prossimo appuntamento per il cross regionale scolastico in calendario Mercoledì 11 Febbraio sempre sul medesimo percorso cellese.



