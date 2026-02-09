 / Atletica

Atletica | 09 febbraio 2026, 17:00

L'Atletica Varazze fa incetta di trofei provinciali e regionali a Garlenda: tutti i risultati

Nel campionato provinciale conquistano il primo posto le categorie Ragazzi, Ragazze, gli Esordienti 10 Maschili e Femminili

L’Atletica Varazze fa incetta di trofei provinciali e regionali. 

Domenica 8 Febbraio si è svolta a Garlenda la terza fase del Campionato provinciale e regionale di cross individuale e a squadre. 

Nella classifica a squadre, l’Atletica Varazze ha conquistato il terzo posto regionale per la categoria Ragazzi e Cadetti e il quarto posto per la categoria Ragazze. Nel campionato provinciale conquistano il primo posto le categorie Ragazzi, Ragazze, gli Esordienti 10 Maschili e Femminili.

Ottime anche le prestazioni individuali, hanno infatti conquistato il titolo provinciale gli esordienti sia maschili sia femminili  10 anni: Gioele Barbieri e Carla Caradonna Busso che sono anche Campioni Regionali con il titolo ottenuto a Ronco Scrivia.

Sul podio sono saliti anche Pietro Ferro e Margherita Prandi al secondo posto sempre nella categoria Esordienti 10. Per gli esordienti 8 conquista il primo posto Francesco Prato.

Nel campionato provinciale categoria Cadetti il secondo posto è per Matteo Del Gobbo e il terzo per Samuele Codino, nella categoria Cadette vince invece il titolo Irene La Torre che si guadagna anche la convocazione per la finale nazionale a Selinunte in Sicilia. Per la categoria Ragazzi vince il titolo Gioele Fazio e al secondo posto Matteo Donati. Nella categoria Ragazze il secondo posto è di Chiara Prato e il terzo di Chiara Cervetto.

"Grande soddisfazione per i risultati raggiunti dalla società" dicono dall'Atletica Varazze.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium