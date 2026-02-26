Corsa Campestre | L'Atletica Arcobaleno conquista una doppia top ten ai campionati italiani di Selinunte

Ed eccoci di ritorno dopo tre splendide giornate in Sicilia, trascorse con un gruppo davvero simpatico (e anche molto forte) di mezzofondisti e fondisti targati Arcobaleno.

A Selinunte il miglior risultato tecnico è stato sicuramente quello della staffetta 4x2 km maschile. La gara è stata aperta dall’allievo Vittorio Briozzo, seguita da Edoardo Casale, Tommaso Arena e chiusa da Filippo Bruno. L’impegno e la bravura dei ragazzi sono stati premiati con un ottimo sesto posto.

Bene anche la staffetta femminile, grazie a una grande prima frazione dell’allieva Giorgia Bongiovanni. La gara è poi proseguita con Asia Zucchino e Elena Cusato, fino all’ultima frazionista Irene Senesi. All’arrivo le ragazze hanno conquistato un prestigioso decimo posto.

Nel cross corto, disputato sulla distanza di 3 km, Filippo Bruno ha chiuso in 41ª posizione. Irene Senesi non ha preso parte alla gara individuale, per non correre rischi e privilegiare la staffetta.

Le gare individuali, suddivise per categoria, hanno visto una partecipazione davvero notevole: in alcune prove oltre 250 atleti ai cancelletti di partenza, con un livello tecnico piuttosto elevato. I migliori piazzamenti per ciascuna categoria sono stati: Giorgia Bongiovanni 24ª tra le Allieve, Valerio Pagano 75° tra gli Allievi, Edoardo Casale 58° tra gli Junior, Chiara Guarisco 34ª tra le Junior femmine e Tommaso Arena 102° nella gara assoluta maschile. Purtroppo, Andrea Azzarini ha dovuto ritirarsi già nelle prime battute della gara assoluta maschile a causa di un malessere fisico.

Le classifiche del Campionato Italiano di Società hanno visto:

10° posto per la formazione Juniores Donne (Alice Mantero, Chiara Guarisco e Asia Zucchino)

15° posto per gli Junior uomini (Edoardo Casale, Tommaso e Emanuele Molfino)

18° posto per le Allieve (Giorgia Bongiovanni, Tosca Pelle e Luna Sabatelli)

21° posto per gli Allievi (Vittorio Briozzo, Ettore Durante e Valerio Pagano)