Atletica | Countdown avviato, mancano 100 giorni al Meeting internazionale Città di Savona 2026

Il countdown può iniziare: mancano 100 giorni all’edizione 2026 del Meeting internazionale Città di Savona. A poco più di tre mesi dalla 15esima edizione prevista per mercoledì 20 maggio 2026, il direttore del meeting Marco Mura ha definito il programma ufficiale delle gare che andrà a ritmare un intensissimo pomeriggio: 100m, 200m, 400m, 1500m, 110m ostacoli, 400m ostacoli e getto del peso in campo maschile e 100m, 200m, 400m, 800m, 110m ostacoli, 400m ostacoli, salto triplo tra le donne; il carnet verrà completato da una competizione di velocità paralimpica da definire con la FISPES.

Quattordici le specialità pronte ad assegnare punti pesanti per i ranking di World Athletics: da quest’anno, infatti, il meeting al Centro polisportivo “Giulio Ottolia” organizzato dall’Atletica Savona rientra nella fascia Bronze del World Athletics Tour, garantendo dunque una maggiore score per i primi otto atleti classificati. Nel programma tornano gli 800 metri femminili, gara che visse la miglior stagione nel 2022, quando la vittoria arrise all’ucraina Olga Lyakhova con il record del meeting a 2:01.58. A sottolineare il blasone della manifestazione è in primis l’albo dei primatisti della rassegna che contempla nelle specialità 2026 anche due medagliati mondiali di Tokyo 2025, la triplista di Dominica (campionessa olimpica in carica) Thea Lafond (14,53 nel 2022) e il pesista azzurro Leonardo Fabbri (con lo storico 22,95 del 2024). A rendere ancor di più l’idea di un livello tecnico sono gli atleti che a Savona hanno primeggiato con eccellenti prestazioni senza però ottenere i primati del meeting: la britannica vicecampionessa del mondo dei 200m Amy Hunt e il primatista italiano dei 110m ostacoli Lorenzo Simonelli alla Fontanassa hanno ottenuto performance migliori dei due detentori del meeting record, gli iridati Dina Asher-Smith con 22.56 e Andrew Pozzi con 13.30, ma con troppo vento alle spalle; Zaynab Dosso nell’edizione 2024 con 11.02 realizzò il primato italiano dei 100m restando, però, a 5/100 dal record “savonese” della britannica Daryll Neita.