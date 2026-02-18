Atletica Arcobaleno | Pioggia di lanci, volano i martelli di Ilavia Cavanna, Dario Perelli e Adriano Rodrigo

Riflettori puntati sulla pedana di Villa Gentile, teatro della seconda prova del Campionato Regionale invernale di lanci, dove l'Arcobaleno ha dettato legge soprattutto nel martello.
Gli ovadesi Dario Perelli e Matteo Zaino dominano la scena. Dario sfiora il proprio primato personale con un’ottima misura di 54,81 m, mentre Matteo supera con decisione la fettuccia dei 40 metri chiudendo a 40,38 m.
Grande prova di carattere per Ilaria Cavanna che, tornata in pedana, mette a segno una serie di lanci di alto livello: il migliore, a 46,55 m, le garantisce la seconda posizione.
Tra gli Assoluti continua a stupire l’inossidabile Adriano Rodrigo, capace di scagliare l’attrezzo da 7,257 kg alla soglia dei 43,20 metri.
Ottime notizie anche dalle altre discipline: nel disco, Jacopo Ravera conquista la medaglia d'argento con un miglior lancio da 31,61 m. Infine, debutto convincente tra le Allieve per la genovese (scuola Athle Team) Maria Galofaro, che nel giavellotto agguanta un buon secondo posto con la misura di 28,92 m.