Atletica | Oltre 300 studenti a Celle Ligure per i Campionati Studenteschi di Corsa Campestre

Il Centro Sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure ha ospitato la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, manifestazione organizzata dall’Ufficio Regionale di Educazione Fisica che si tra gli eventi collaterali al Meeting Arcobaleno EAP (la cui 37° edizione è in programma a Celle Ligure il 16 luglio) nella sezione “MEETING ARCOBALENO & SCUOLA”, iniziativa supportata dalla prestigiosa Azienda DE WAVE GROUP.

Organizzazione tecnica a cura del Gruppo Giudici Gara Fidal, affiancato dalle Associazioni ASD Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno Savona. Hanno fornito un contributo attivo alla realizzazione dell’evento i Comuni di Celle Ligure e Varazze, la PA Croce Rosa Cellese e l’Associazione di Protezione Civile Tonino Mordeglia di Celle Ligure.

Oltre 300 studenti/atleti a rappresentare le 4 province liguri, una partecipazione record per questo tipo di eventi. 6 categorie (tre femminili e tre maschili) e possibilità di vedere all’opera alcuni giovani talenti già conosciuti ma anche interessanti nomi “nuovi” che potrebbero portare nuova linfa al mondo dell’atletica leggera.



(1° grado) Cadette 1200 m

Cecilia Briasco (IC Della Torre Chiavari) dimostra di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e si impone con discreto margine. L’atleta di casa Giorgia Zunino (IC Varazze Celle) difende con grinta il 2° posto, con Lara Bruni (IC Pegli) che conquista il bronzo.

Classifica per Istituti che vede l’affermazione dell’IC Pegli, sull’IC Celle Varazze e sull’ISA 7 di La Spezia.



(1° grado) Cadetti 1500 m

Anche la gara dei Cadetti ha un leader indiscusso. Filippo Valpreda (IC Sturla) sin dalle prime battude della gara si porta in testa e detta il ritmo, per concludere con un ottimo finale. Alle sue spalle Marco Sambataro (ISA 1 Piaget La Spezia) prevale su Pietro Bollorino (IC Val Varatella).

Tra gli Istituti vittoria per l’ISA 1 Plaget La Spezia. Argento all’IC Taggia – Valle Argentina e bronzo all’ISA 7 La Spezia.



(2° grado) Allieve 1500 m

Nella gara riservata alle Allieve è Elisa Oddone (Montale – Genova) a confermare le ottime qualità già evidenziate nelle gare federali di questa prima parte di stagione, imponendosi con un’azione sciolta e sicura.

Sprint per le altre due posizioni sul podio: Ilaria Passino (Liceo Viesseux imperia) ha la meglio su Luna Sabatelli (Liceo Costa La Spezia).

Classifica per Istituti che vede prevalere il Liceo Viesseux di Imperia sul liceo Cappellini La Spezia. Terzo posto al Liceo Classico Colombo di Genova.



(2° grado) Allievi 2000 m

Grande prova di Ludovico Trincheri (Colombo Sanremo) che arriva in solitaria. Definite anche le successive posizioni, con Flavio Federico Angelini (Luzzati Natta De Ambrosis Sestri Levante) che distacca Francesco Scolari (Liceo Pacinotti La Spezia).

La classifica a squadre premia il Polo Tecnologico Imperiese, con il Liceo Cappellini di La Spezia in seconda posizione ed il liceo ML King di Genova per la terza piazza.



(2° grado) Junior f 2000 m

La regina è Vittoria Facco (Liceo Pacinotti La Spezia) che governa la gara sin dalle prime battute e s’impone con abbondante margine. Argento che va a Lisa Stoico (Majorana-Giorgi Genova) e bronzo a Chiara Fiorili (Liceo Cassini Sanremo).

Tra gli Istituti vittoria per il Liceo Cassini di Genova, sull’altra scuola genovese del Liceo Doria. Terza piazza pe il Liceo Pacinotti di La Spezia.



(2° grado) Junior m 3000 m

Anche la gara conclusiva ha un protagonista assoluto: Gabriele Giannini (Liceo Marconi Delpino Chiavari) controlla la gara sin dallo start e dimostra di essere un’ottimo specialista nell’ambito del cross.

Alle sue spalle i gemelli Molfino portacolori del Liceo Cassini Genova: Tommaso è argento, mentre Emanuele si aggiudica il bronzo.

Il Liceo Cassini di Genova sale sul gradino più alto del podio. Seconda piazza per il Liceo Cappellini di Imperia, mentre chiude in terza posizione l’Istituto Luzzati Natta De Ambrosis di Sestri Levante.

Questo evento è inserito tra le manifestazioni promozionali collaterali al 37° Meeting Arcobaleno EAP 2026,

progetto “Meeting Arcobaleno & Scuola” supportato da DE WAVE GROUP.