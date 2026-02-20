Atletica Arcobaleno | Marche, Emilia e Sardegna, giro d'Italia per l'Atletica Arcobaleno nello scorso week end

Fine settimana intenso per l’Atletica Arcobaleno Savona, impegnata tra i Campionati Italiani Indoor di Ancona, il cross di Alà dei Sardi e il meeting indoor di Parma.

Ad Ancona, in occasione dei Campionati Italiani Junior/Promesse Indoor, a rappresentare i colori biancoblù è stato l’ostacolista loanese Marcoaurelio Vigliani. L’allievo di Samuele De Varti ha un po’ patito il passaggio di categoria, con l’altezza degli ostacoli salita a 1.06, ma dopo un’ottima partenza dai blocchi e qualche difficoltà tra le barriere centrali è riuscito a riprendere nel finale. Il tempo di 8.58 sui 60 ostacoli rappresenta il nuovo primato personale e lascia intravedere buoni margini di miglioramento in vista della prossima stagione all’aperto.

Trasferta in Sardegna, invece, per la 10ª edizione del cross di Alà dei Sardi dedicato a Elisa Migliore, manifestazione in costante crescita che nella gara clou ha visto l’affermazione dell’azzurro Yeman Crippa. Cinque gli alfieri Arcobaleno convocati nelle diverse categorie per difendere i colori della rappresentativa ligure. Tra gli junior brilla Edoardo Casale: il combattivo allievo di Sergio Lo Presti conferma i progressi di inizio stagione e conquista un ottimo terzo posto, a pochi secondi dal secondo classificato. Tommaso Molfino chiude in ottava posizione, con il cussino Giacomo Caccavari nono a completare la buona prova del team ligure. Bene anche tra le juniores Alice Mantero, sesta al traguardo. Due le allieve in gara: Giorgia Bongiovanni termina settima, mentre Tosca Pelle è ottava. Buon sesto posto infine per l’altra rappresentante ligure Veronica Meniconi (Atletica Don Bosco Universale).

Arcobaleno in evidenza anche al meeting indoor di Parma. Nel salto in lungo allievi Daniel Fazio atterra a 6.20, misura che vale il quarto posto in classifica generale. Quarto posto anche per Fabrizio Biale sui 200 metri (con il gap di un anello che si sviluppa solo su 160 metri), chiusi in 24.27. Positive infine le prove delle allieve Maria Teresa Del Gobbo e Letizia Fiorito, impegnate sui 200 e capaci di fermare il cronometro rispettivamente a 28.87 e 29.72.