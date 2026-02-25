Pentathlon indoor | Un buon esordio per il varazzino Daniel Fazio nel Campionato Italiano Allievi

Il varazzino Daniel Fazio ha affrontato con grande determinazione il suo esordio nella categoria Allievi al Campionato Italiano di Prove Multiple.

Sotto la guida attenta del coach Marco Muratore, Daniel si è misurato nelle cinque fatiche del pentathlon indoor, gestendo bene la tensione di una gara nazionale.

Il giovane atleta ha iniziato alla grande con i 60 ostacoli, realizzando il personale in 8.84. Nel salto in lungo ha incontrato qualche difficoltà con l’asse di battuta, ma il 5,85 ottenuto resta un risultato positivo. Ottimo il lancio del peso, con 10,92 metri, mentre qualche rimpianto è arrivato dal salto in alto, dove ha superato la misura di 1,64 metri.

A chiudere, una prova di grande carattere e resistenza nei 1.000 metri, chiusi in 2.56.19. Il punteggio complessivo di 3.074 punti ha permesso a Daniel di conquistare la 15ª posizione in classifica generale, un risultato di spessore per un Allievo al primo anno di categoria.