Calcio | 17 gennaio 2026, 12:33

Calcio, Celle Varazze. Rifinitura a Pietra Ligure a 24 ore dal match con il Gozzano: "Un sincero ringraziamento al club biancoceleste"

Mister Mario Pisano, Gianmarco Insolito  e Santiago Szerdi hanno ritrovato il terreno del Devincenzi di Pietra Ligure a poche ore dalla delicata partita interna contro il Gozzano.

Il Celle Varazze per ragioni logistiche ha dovuto infatti effettuare la rifinitura lontano dal quartier generale dell'Olmo - Ferro, trovando ospitalità nel fortino biancoceleste.

Un gesto di ospitalità e amicizia che la società della vicepresidente Stefania Villa ha voluto esprimere pubblicamente:

"A nome della nostra squadra e di tutto lo staff, desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento alla società A.S.D. Pietra Ligure per averci concesso l’utilizzo, nella mattinata odierna, del campo sportivo Devincenzi.

Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale Luca Filadelli e a tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile questa collaborazione.

Grazie".

Redazione

