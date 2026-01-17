Calcio, Celle Varazze. Rifinitura a Pietra Ligure a 24 ore dal match con il Gozzano: "Un sincero ringraziamento al club biancoceleste"

Mister Mario Pisano, Gianmarco Insolito e Santiago Szerdi hanno ritrovato il terreno del Devincenzi di Pietra Ligure a poche ore dalla delicata partita interna contro il Gozzano.
Il Celle Varazze per ragioni logistiche ha dovuto infatti effettuare la rifinitura lontano dal quartier generale dell'Olmo - Ferro, trovando ospitalità nel fortino biancoceleste.
Un gesto di ospitalità e amicizia che la società della vicepresidente Stefania Villa ha voluto esprimere pubblicamente:
"A nome della nostra squadra e di tutto lo staff, desideriamo esprimere un sincero e sentito ringraziamento alla società A.S.D. Pietra Ligure per averci concesso l’utilizzo, nella mattinata odierna, del campo sportivo Devincenzi.
Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale Luca Filadelli e a tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile questa collaborazione.
Grazie".