Calcio | Albingaunia, pari e rimpianti per mister Poggi con l'Andora: "Belli ma poco concreti, ora serve cattiveria" (VIDEO)

Si ferma davanti a un'Andora "tosta" la rincorsa dentro ai play off dell'Albingaunia, che dopo il pari del "Riva" contro i biancoblù per 2-2 vengono agganciati dal Quiliano&Valleggia in quinta piazza.

Uno stop interno a conferma del momento complicato di una squadra che fatica a ritrovare il bottino pieno ma che, nonostante il periodo sfortunato, mister Daniele Poggi promuove per la reazione caratteriale, con una prestazione solida. Da qui la sensazione di un gruppo che sta lottando per invertire un trend dove tutto sembra girare storto proprio sul più bello.

Dal punto di vista tattico, Poggi ha sottolineato un eccesso di leziosità negli ultimi metri, vanificando con qualche giocata di troppo una mole di gioco che avrebbe meritato miglior sorte. La ricerca della concretezza è quindi l'obiettivo numero uno su cui lavorare in settimana per spezzare l'incantesimo per non vanificare proprio nella fase cruciale di questo 2026 il lavoro iniziato ad agosto.

Con la matematica che tiene ancora accese le speranze, l'Albingaunia non ha intenzione di ammainare la bandiera. La sfida resta quella di trasformare la frustrazione per le mancate vittorie in energia positiva per il finale di stagione, senza farsi condizionare dal peso della maglia.