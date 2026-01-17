 / Calcio

Calcio, Prima Categoria B. La Virtus Don Bosco chiude il girone di andata in casa della Rossiglionese, l'Olimpic vuole il titolo d'inverno

Nel pomeriggio le prime cinque gare della quindicesima giornata

Saranno cinque le partite che nel pomerggio andranno ad accompagnare il Girone B di Prima Categoria.
Una sola squadra savonese in campo: la Virtus Don Bosco, chiamata a reagire dopo il 5-1 incassato la scorsa settimana dal Valsecca. La squadra di Marzano dovrà puntare a un risultato utile per riprendere la corsa salvezza e concludere il girone di andata nel migliore dei modi.

Sempre alle 15:00 scenderanno in campo anche Multedo - Bolzanetese, Old Boys Rensen - Dinamo Apparizione e Valsecca - Olimpic. La capolista tenterà di superare la squadra di Odescalchi per aggiudicarsi il titolo di campione d'inverno.

Ad aprire le danze, alle 14:30, l'anticipo tra Voltri 87 e Audace Campomorone.

Redazione

