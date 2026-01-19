Calcio. Il Millesimo non soffre di vertigini, 3-1 d'autorità sul campo dell'Athletic

Il Millesimo non si scompone e continua la propria marcia in vetta solitaria con tre punti di vantaggio sul Pietra Ligure.
I giallorossi di mister Macchia sono riusciti a prevalere anche in casa dell'Athletic Club Albaro, regolato 3-1-
L’avvio è vivace. Dopo appena due minuti Villar prova a sbloccare il risultato su calcio di punizione, ma Bartoletti risponde presente. L’Athletic replica poco dopo con un tentativo di Piccardo, alto sopra la traversa, mentre Gualtieri non trova lo specchio al 12’. Il Millesimo prende gradualmente campo e al 30’ va vicino al vantaggio con Totaro, il cui tiro termina di poco a lato. Prima del gol, anche De Caroli prova a sorprendere Conde, senza fortuna.
Il risultato si sblocca al 35’: sugli sviluppi di un’azione insistita, Cigliutti trova spazio nel cuore dell’area e batte Bartoletti, portando avanti il Millesimo. L’Athletic prova a reagire, ma va al riposo sotto di una rete.
In avvio di ripresa gli ospiti trovano subito un episodio favorevole: al 54’ un gol del Millesimo viene annullato per posizione di fuorigioco, mentre un minuto dopo Pagano si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale che tiene in partita i suoi. È solo un rinvio del raddoppio, che arriva al 64’ con Lazzaretti, bravo a svettare di testa e a firmare lo 0-2.
L’Athletic non riesce a trovare continuità offensiva: Massaro spara alto al 68’, Villar non inquadra la porta al 72’. Il Millesimo, invece, colpisce ancora al 76’, quando Gadau finalizza un’azione ben manovrata per il tris che sembra chiudere definitivamente il match.
Nel finale i padroni di casa trovano almeno la soddisfazione del gol: all’84’ Cannella accorcia le distanze, rendendo meno amaro il passivo. All’89’ Gaspari va vicino al secondo gol dell’Athletic, ma il suo tiro termina fuori di un soffio.