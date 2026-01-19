Calcio. Al Vado basta Alfiero per espugnare Tortona, i bianconeri di Buttu pericolosi solo nel finale (VIDEO)

Il “Fausto Coppi” si conferma terreno favorevole al Vado. I rossoblù si sono imposti di misura sul Derthona grazie a una rete di Alfiero nel primo tempo, un successo che permette alla formazione di Marco Sesia di restare in cima alla classifica insieme al Ligorna, anch’esso vittorioso in trasferta.

La partita si mette subito sui binari giusti per gli ospiti, ordinati e aggressivi fin dalle prime battute. Il Vado prende in mano il pallino del gioco e crea la prima vera occasione con Cecchinato, schierato dall’inizio: il suo destro ravvicinato trova però la grande risposta di Cizza. È il segnale di un predominio che si concretizza al 20’: De Rinaldis trova il corridoio giusto per Alfiero, l’attaccante scatta tra i centrali e con freddezza supera il portiere bianconero.

Il Derthona fatica a reagire. La manovra è lenta, gli attaccanti restano isolati e Bellocci non deve mai sporcarsi i guanti nella prima frazione. Buttu prova anche a cambiare assetto, per provare a dare maggiore incisività ai padroni di casa, comunque ben controllati da una difesa vadese solida e attenta.

Nella ripresa il copione resta simile. Il Vado gestisce con maturità e quando accelera dà sempre l’impressione di poter raddoppiare: Alfiero sfiora ancora il gol su suggerimento di Ciccone, poi Arras e Raffini vanno vicini a chiudere i conti. L’unico vero brivido per i rossoblù arriva su una conclusione di Daffonchio, deviata dal vento, che colpisce la parte alta della traversa. Poco dopo anche Marcaletti prova la soluzione dalla distanza, senza fortuna.

Nel finale, nonostante i sette minuti di recupero, il Derthona non riesce a cambiare l’inerzia del match. Il Vado difende con ordine, sfiora ancora il raddoppio e porta a casa una vittoria meritata, impreziosita dal ritorno al clean sheet dopo le reti incassate nelle ultime uscite.

DERTHONA - VADO 0-1

Marcatore: 20' Alfiero



DERTHONA: Cizza; Gagliardi (42' st De Simone), Benedetti (2' st Marca letti), Daffonchio, Arcidiacono; La Cava (6' st Nobile), Patti (35' st Disegni), Gerbi no, Turco; Scalzi, Buongiorno (35' st Taverna).

Allenatore Buttu.



VADO: Bellocci; Lazzarini (19' st Messina), Bondioli, Saltarelli; Stampi, Ciccone (42' st Abonckelet), Gulinelli, De Rinaldis, Cecchinato; Alfiero (32' st Bar wuah), Arras (24' st Raffini).

Allenatore: Sesia.



ARBITRO: Ambrosino di Torre del Gre co. RETE: Alfiero 22’ pt.