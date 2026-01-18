Calcio. Joi Nuredini corona il sogno Serie A, la punta albissolese in campo negli ultimi minuti di Parma - Genoa

La provincia di Savona torna a celebrare un proprio portacolori in Serie A.

L'esordio di Joi Nuredini con la maglia del Genoa era nell'aria dopo la recente serie di convocazioni. Mister Daniele De Rossi ha dato fiducia alla punta di Albissola negli ultimi minuti della delicata trasferta di Parma.

Il suo ingresso in campo è arrivato nel finale di gara, subentrando a Colombo, andando a formare con Jeff Ekhator una coppia d’attacco giovanissima: un 2006 e un 2007, entrambi cresciuti nel sempre fiorente settore giovanile del Genoa.

Per Nuredini si tratta di un sogno che parte da lontano, dal “prato verde” di casa. Joiha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Albissola, per poi passare al Vado e infine approdare nella cantera del Vecchio Grifone. Un percorso costruito con pazienza e lavoro, sotto lo sguardo attento di Michele Sbravati, che negli ultimi anni ha saputo valorizzare numerosi talenti provenienti dalla nostra – e sua – provincia.