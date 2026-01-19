Calcio. Gioia Nuredini per l'esordio in Serie A: "Ho realizzato il mio sogno d'infanzia, grazie alla mia famiglia e chi ha creduto in me"

L’esordio in Serie A è un traguardo che resta impresso nella memoria, soprattutto quando arriva dopo anni di sacrifici e di gavetta sui campi di provincia. Joi Nuredini ha vissuto questo momento speciale al Tardini di Parma, dove ha collezionato i suoi primi minuti con la maglia del Genoa, dando concretezza a un sogno coltivato fin da bambino.

Un debutto accolto con emozione e gratitudine dall’attaccante albissolese, che ha voluto condividere la sua gioia attraverso i social, dedicando un pensiero a chi lo ha accompagnato lungo il percorso di crescita.

"Che dire, oggi sarà una giornata che non dimenticherò facilmente, è arrivato il mio esordio in Serie A. Avevo questo sogno sin da piccolo - ha scritto Joi sui propri profili social - e oggi finalmente si è realizzato.

Ringrazio molto il mister e tutto lo staff per la fiducia, e anche chi ha creduto in me sin dall’inizio. Un ringraziamento speciale va anche alla mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco in ogni sacrificio.