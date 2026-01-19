Calcio. La Cairese sfiora il colpo a Biella con Sancinito e Gulli, Naamad fa 2-2 all'85'

A Biella la Cairese interrompe la corsa verso il tris di vittorie consecutive, ma conferma segnali di crescita che vanno oltre il risultato. Finisce 2-2 una gara ricca di snodi e ribaltamenti emotivi, che lascia sensazioni contrastanti: soddisfazione per il punto conquistato in uno stadio difficile, rammarico per un successo sfumato quando sembrava a portata di mano.

I gialloblù impostano la gara con grande disciplina tattica, scegliendo di lasciare il possesso ai padroni di casa e di colpire negli spazi. L’atteggiamento paga. Dopo un avvio equilibrato, in cui Naamad da una parte e Graziani dall’altra provano a rompere l’equilibrio, la Cairese trova il varco giusto: un’azione insistita sulla corsia destra genera una mischia in area che Gulli risolve con freddezza, firmando il suo secondo centro stagionale.

La Biellese accusa il colpo ma non arretra. I lanieri spingono soprattutto sulle palle alte e vanno vicini al pareggio prima dell’intervallo, colpendo un palo con Brancato e sfiorando il gol allo scadere con Tomasino.

Nella ripresa il copione sembra sorridere ancora alla Cairese. Un errore in uscita dei piemontesi apre la strada al raddoppio: Federico affonda e serve un pallone rasoterra che Sancinito deve solo accompagnare in rete. È lo 0-2 che sembra indirizzare definitivamente la partita.

La reazione della Biellese, però, è immediata e veemente. Prina cambia volto alla squadra, aumenta il peso offensivo e trova in Naamad il principale motore della rimonta. Proprio da una sua accelerazione nasce il gol che riapre il match, con Beltrame preciso nel piazzare il pallone sul secondo palo.

Negli ultimi venti minuti la gara si apre. La Cairese ha più di un’occasione per chiuderla in contropiede: Spatari, appena entrato, sciupa il possibile 1-3 e anche Jebbar manca l’allungo decisivo. Occasioni che pesano, perché a cinque minuti dal termine arriva il pareggio biellese: ancora Naamad, questa volta puntuale a raccogliere uno spiovente dalla destra e a battere Cat Berro.