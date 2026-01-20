Tennistavolo: Toirano bene in C Master, Erica Siccardi sul podio giovanile

Domenica 18 gennaio è andato in scena il terzo dei quattro appuntamenti con la SERIE C MASTER regionale 2025/2026.

Si è giocato a Vallecrosia e a Toirano.

Nel girone A, quello del ponente ligure, il Toirano "A" ha consolidato la seconda posizione in classifica. Dopo aver perso 5-0 con la capolista Vallecrosia "B", si è riscattato superando con identico risultato l'Arma di Taggia "A".

Due vittorie ciascuno per NELLO Pruiti e ARMANDO Torregrossa, vincenti anche in coppia contro gli armesi.

In graduatoria il team toiranese ha 8 punti dopo 6 giornate.



Nel girone B, ospitato nel palasport di casa, il Toirano "C" ha ottenuto due successi ed una sconfitta. Dopo aver prevalso per 5-0 sulla formazione "B", ha regolato per 3-2 il Don Bosco Varazze "Val Lerone", per poi perdere 2-3 per mano dell'Athletic Club "A". Anche questa volta a rappresentare la squadra "C" sono stati Occelli e Marino: cinque i punti realizzati da FEDERICO, quattro da ANDREA, cui si aggiunge un successo in doppio.

Il Toirano "B", squadra iscritta con l'intento di dare spazio a tutti (già 5 i pongisti diversi schierati) ha visto il debutto stagionale di ANTONIO Quaglia ed ENRICO Bessone: contro Toirano "C", Athletic Club "C" e Don Bosco Varazze "Val Lerone" non sono arrivate vittorie ma 6 set vinti ed un allenamento utile per i prossimi impegni in D3.



La classifica, dopo 8 turni, vede il Toirano "C" terzo con 8 punti ed il Toirano "C" sesto ancora a 0.

Domenica 1 marzo si giocheranno i concentramenti che chiuderanno i gironi.

Nel frattempo prosegue il circuito regionale individuale Coppa Liguria 2025/2026.

Nel mese di gennaio si sono disputati due eventi: uno aperto a tutti e uno riservato agli "under".

A Chiavari, nel terzo Grand Prix della stagione, la ASD TOIRANO era presente con 4 tesserati, impegnati tutti nella giornata di sabato 3 gennaio.

Ad aver fatto più strada tra i nostri, nel Sesta Categoria maschile, è NELLO Pruiti: ha superato agevolmente il girone con un doppio 3-0; è poi uscito negli ottavi di finale battuto in 4 set da Giovanni Bertora.



Piazzamento nei sedicesimi di finale per VINCENZO Amodeo: ha passato il girone vincendo due dei tre incontri disputati; si è poi fermato nel primo turno del tabellone al cospetto di Marco Bozzano.

Una vittoria e due sconfitte è il bilancio di CLAUDIO Siccardi, che non è riuscito a superare la prima fase del torneo.

In ambito femminile, ERICA Siccardi ha partecipato al singolo Quinta Categoria e all'Assoluto; non sono arrivate vittorie ma è stata un'utile esperienza contro avversarie più grandi.

A Bordighera, nella giornata di domenica 18 gennaio, è andata in scena la seconda prova Golden, con una partecipazione molto più numerosa rispetto alla prima.

ERICA Siccardi è andata due volte a premi. Nell'Under 11 femminile si è classificata seconda, con una vittoria ed una sconfitta.

Nell'Under 21 femminile Erica, che era la più giovane tra le partecipanti, ha raggiunto la quarta posizione finale, ottenendo un successo su Vira Goncharenko.

Nell'Under 21 maschile era in gara RICCARDO Besaggio. Nel girone di prima fase si è classificato primo, vincendo tutti e tre gli incontri. Negli ottavi di finale ha prevalso al quinto set su Aleksandr Lodi. Si è fermato nei quarti di finale, contro Gabriele Viterbo.