Calcio | 20 gennaio 2026, 18:01

Calcio. Millesimo forza tre contro l'Atlhetic, rivediamo i gol di Cigliutti, Lazzaretti e Gadau

ATHLETIC CLUB ALBARO - MILLESIMO 1-3

Marcatori: 35’ Cigliutti (M), 64’ Lazzaretti (M) , 76’ Gadau (M) , 84’ Cannella (A)

Athletic: Bartoletti, Kurti (46’ D’Arrigo), De Caroli, Maura, Caramello (46’ Cannella), Martino (82’ Massa), Marrale (80’ Bordo), Gaspari, Massaro, Pagano, Pacciani (67’ Lembo). Allenatore: Rimassa

Millesimo: Conde, Gualtieri, Cigliutti, Facello (78’ Latini), Siri, Gadau, Totaro (85’ Zè Francis), Lazzaretti (87’ Vittori A.), Piccardo S., Villar (85’ Bove), Nacci (59’ Piccardo M.). Allenatore: Macchia

Arbitro:  Verdoia di Genova

