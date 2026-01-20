Pietra Ligure, col Golfo Pro Recco si torna a capitalizzare. Mister Moraglia: "Giocando così rimpianti non dobbiamo comunque averne" (VIDEO)

Continua a mantenersi in scia del Millesimo capolista, distante sempre tre lunghezze, il Pietra Ligure che, nonostante un inizio di 2026 da ricordare per la sua storia con la vittoria della Coppa Italia e il pari conquistato in Val Bormida nello scontro diretto, mantiene però i piedi ben saldi a terra, anche dopo l'ennesima convincente e larga vittoria sul Golfo Pro Recco.

Restare sulla corda smorzando l'euforia è anche un po' il compito di mister Andrea Moraglia, che lo ha saputo fare durante tutti i novanta minuti coi tigullini anche quando il risultato era largamente e saldamente nelle mani pietresi, frutto di una prova di maturità resa ancora più significativa dalle numerose assenze dovute ai postumi fisici della finale.

La capacità dei subentrati di farsi trovare pronti è stata la chiave per gestire i contrattempi e confermare la solidità di una squadra che, al di là del valore dei singoli, sta dimostrando di avere un collettivo di qualità, tornato a capitalizzare la grande mole di manovra prodotta, un aspetto che era parzialmente mancato nelle ultime uscite