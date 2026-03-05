Calcio | Impiantistica e inclusione, al via la partnership tra il Comitato Ligure e l'Anci

Il Vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Liguria, Giulio Ivaldi, ha partecipato, nella giornata di mercoledì 4 marzo 2026, alla riunione della Commissione Sport di ANCI Liguria, presieduta dal Coordinatore e Vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena. La Commissione ha dedicato i lavori alla costruzione di una sinergia stabile tra istituzioni locali e calcio dilettantistico, con particolare attenzione a impiantistica, inclusione e sostegno ai territori, avviando un confronto operativo finalizzato alla definizione di un Protocollo d’intesa tra ANCI Liguria e il Comitato Regionale LND Liguria.



La riunione ha quindi rappresentato un passaggio importante nel percorso di costruzione di una sinergia stabile tra istituzioni locali e mondo del calcio dilettantistico, con l’obiettivo di trasformare il dialogo in strumenti concreti a supporto dei Comuni e delle comunità. Il Protocollo, che si ispira all’impianto dell’accordo nazionale già sottoscritto tra ANCI e Lega Nazionale Dilettanti, mira a rafforzare una collaborazione strutturata su temi che, in Liguria, assumono una valenza strategica: ammodernamento e messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva, inclusione, accessibilità e promozione di stili di vita sani.



Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di definire un percorso tecnico che consenta ai Comuni liguri di essere maggiormente supportati nella pianificazione e nell’individuazione delle opportunità di finanziamento, anche attraverso la condivisione e l’accesso a bandi europei, per interventi mirati sulle strutture sportive presenti nei 234 Comuni del territorio regionale. Un’azione che intende rafforzare il ruolo degli impianti come presìdi sociali, luoghi di aggregazione e strumenti di prevenzione, soprattutto nelle aree in cui lo sport rappresenta una delle leve più efficaci di coesione e benessere.



“Il nostro obiettivo è creare un legame sempre più stretto con il territorio, e farlo in modo concreto – ha dichiarato Giulio Ivaldi –. Il Protocollo è uno strumento operativo per supportare i Comuni nella gestione dell’impiantistica e nella promozione dei valori sociali dello sport. Vogliamo che ogni giovane ligure abbia la possibilità di giocare e crescere in strutture adeguate e sicure. Il calcio dilettantistico non è soltanto attività sportiva: è comunità, è presidio educativo, è un servizio che le società garantiscono ogni giorno e che merita attenzione, programmazione e strumenti adeguati”.



Il Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Liguria ha inoltre richiamato l’attenzione sulle criticità strutturali che interessano una parte rilevante del patrimonio impiantistico regionale, con particolare riferimento al contesto genovese, sottolineando la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni e sistema sportivo per favorire stanziamenti e percorsi di riqualificazione che non restino episodici.



Il confronto in Commissione ha toccato anche i temi legati all’inclusione e al diritto allo sport per tutte le fasce della popolazione, con un’attenzione specifica ai progetti dedicati alle persone con disabilità e allo sviluppo di iniziative capaci di valorizzare le circa 300 associazioni sportive presenti sul territorio ligure. Tra gli obiettivi condivisi, anche la promozione dell’attività motoria all’aria aperta, la diffusione di buone pratiche legate alla salute e il rafforzamento del legame tra sport, corretta alimentazione e stili di vita sani, con ricadute positive sia sul piano educativo che su quello sociale.



“È un’opportunità fondamentale per fare sistema – ha commentato Gianluca Tinfena –. Grazie a questa intesa potremo fornire ai Comuni strumenti migliori per accedere a bandi e finanziamenti, garantendo ai nostri ragazzi il diritto di fare sport in spazi moderni e inclusivi. Lo sport è un motore di crescita sociale a cui nessun territorio deve rinunciare”.



La proposta di Protocollo, emersa durante i lavori della Commissione, passerà ora all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza di ANCI Liguria, previsto per venerdì 6 marzo, per l’approvazione definitiva e l’avvio delle successive fasi tecniche. Il Comitato Regionale FIGC-LND Liguria, attraverso il Presidente Ivaldi, ha confermato piena disponibilità a proseguire il percorso in tempi rapidi, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa regionale capace di generare misure e interventi misurabili, sostenendo i Comuni nella programmazione e contribuendo a rafforzare la funzione sociale dello sport sul territorio.



In questo quadro, l’azione comune tra ANCI Liguria e FIGC-LND Liguria si configura come un passaggio strategico per consolidare un modello di collaborazione istituzionale che parta dall’impiantistica e dall’inclusione per produrre benefici concreti a favore delle società sportive, delle famiglie e delle comunità locali, riconoscendo nello sport un bene pubblico e un investimento sul futuro del territorio.