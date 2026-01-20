Promozione, solo un pari sul campo del Serra Riccò per il Pontelungo: l'1-1 non basta per accorciare sui play off

Il Pontelungo esce con un pareggio dal campo del Serra Riccò, ma il punto conquistato non consente alla formazione di mister Zanardini di accorciare le distanze dalla zona playoff. Una gara intensa e ben giocata da entrambe le squadre, risolta da due episodi nel primo tempo.

Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 17’, quando Placido trova la giocata vincente: l’attaccante si allarga sulla fascia destra, rientra verso il limite dell’area e lascia partire una conclusione precisa che supera il portiere, portando in vantaggio il Serra Riccò. Il gol cambia l’inerzia della partita, con il Pontelungo che reagisce immediatamente alzando ritmo e baricentro.

La risposta arriva pochi minuti dopo. Ardissone pennella un cross dalla sinistra sul quale Piu si inserisce con i tempi giusti, sovrastando il difensore e colpendo di testa per il gol dell’1-1. L’attaccante del Pontelungo va vicino alla doppietta nel finale di primo tempo, ma la sua rete viene annullata dall’arbitro per un fallo sul portiere.

Nella ripresa la gara resta aperta e combattuta, con occasioni da entrambe le parti ma senza ulteriori marcature. Le difese tengono e il risultato non cambia fino al fischio finale, sancendo un pareggio che muove la classifica ma lascia invariata la distanza del Pontelungo dalle posizioni che valgono i playoff.

IL TABELLINO

SERRA RICCO' - PONTELUNGO 1-1

Reti: 17’ Placido, 25’ Piu.

Serra Riccò: Preti, Acquanita, Montermini, Caroglio F., Severi, Cagnana (86’ Maiolese), Silicani, Crudeli, Siddi, Placido (74’ Giovinazzo), Sarno. Allenatore: A. Digno

Pontelungo: Pusceddu, Barbero, Calcagno, Beron, Farinazzo, Asteggiante (15’ Calandrino), Delfino (90’ Pollero), Puddu G., Ardissone (84’ Staltari), Piu, Chariq (58’ Alizeri). Allenatore: F. Zanardini

Arbitro: Alex Romeo di La Spezia.