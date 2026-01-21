Calcio, Coppa Italia di Serie D. La Pistoiese elimina il Club Milano, i toscani sfideranno in finale l'Ancona

La finale di Coppa Italia Serie D sarà Pistoiese-Ancona. Gli arancioni completano l’opera anche al “Melani”, superando 1-0 il Club Milano nel ritorno della semifinale e capitalizzando il 2-1 dell’andata. Per i lombardi , l'ultima squadra appartenente al girone A ancora in corso, l’eliminazione arriva con onore.

In un pomeriggio feriale dal buon colpo d’occhio sugli spalti, i biancorossi hanno affrontato la gara con equilibrio, consapevoli di poter ancora rientrare nel discorso qualificazione. L’unico vero squillo del primo tempo per gli ospiti è firmato Rankovic, che di testa manca di poco il bersaglio. La Pistoiese mantiene il pallino del gioco senza sfondare, ma al 37’trova l’episodio decisivo: azione sviluppata sulla destra, palla rimessa al centro e Rossi è rapido a girare in rete.

Il vantaggio scioglie gli uomini di Lucarelli, vicini al raddoppio poco dopo con Montalto, fermato dal palo e dall’intervento di Taliento. Nella ripresa il Club Milano alza il baricentro e crea due buone opportunità con Goffi, entrambe senza esito. I padroni di casa gestiscono, il risultato non cambia e al triplice fischio può partire la festa arancione: in finale ci sarà l’Ancona.

PISTOIESE – CLUB MILANO 1-0

Marcatore: 37’ pt Rossi (P)

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Accardi, Pellizzari, Venturini; Cuomo (Costa Pisani), Campagna, Sciortino (Della Latta), Rossi (Maldonado), Tempre; Pinzauti (Raicevic), Montalto (Russo).

All.: Lucarelli.

CLUB MILANO (3-4-2-1): Taliento; Di Pentima, Marzupio (Bernacchi), Rigo; Dell’Acqua, Acella (Henry), Di Coste (Vedovati), Maurizii (Muzio); Goffi, Rankovic (Marchetti); Di Nella.

All.: Scavo.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme

Note: Ammoniti Bernacchi, Pinzauti. Angoli 6-1. Recupero 2’, 5’.