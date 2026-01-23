Calciomercato, Cairese. Giacomo Gentile rientra al Ligorna: "Torno in un club serio e con un forte senso di appartenenza"

La nota ufficiale:

"La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la firma di 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞, di ritorno in Biancazzurro.

Il giovane estremo difensore, classe 2005 e cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria, rinforza così il comparto portieri della Terza Squadra di Genova.

Queste le parole di Giacomo Gentile, portiere del Ligorna: «Tornare al Ligorna per me significa tornare a casa. È una società che conosco bene e che mi ha sempre trasmesso fiducia, serietà e un forte senso di appartenenza. Ho scelto di rientrare perché credo nel progetto e nei valori di questo club. Il gruppo è solido, composto da giocatori esperti dai quali si può solo imparare, e l’ambiente è sano, ideale per lavorare nel modo giusto ogni giorno. È esattamente ciò di cui ho bisogno per dare il mio contributo e fare la mia parte. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dello staff e spero di poter rimanere a lungo in un ambiente così sano e bello. Ringrazio per la fiducia il Presidente Saracco, il Direttore Ricci, Mister Pastorino e tutto lo staff»"