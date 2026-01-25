 / Calcio

Calcio | 25 gennaio 2026, 12:42

Calcio, Seconda Categoria. Pomeriggio condensato per i due gironi ponentini

Calcio, Seconda Categoria. Pomeriggio condensato per i due gironi ponentini

GIRONE A
La giornata si è aperta con il successo della Golfodianese B sul campo del Riva Ligure.
Nel pomeriggio due incontri: Oneglia Under 21 - Borghetto B e San  Bartolomeo Cervo - Real Santo Stefano.
Alel 20:00 il posticipo con la VIllanovese osppite del Sanremo 2000.
Turno di riposo per la capolista Argentina

GIRONE B
Programma condensato dei recuperi dopo il doppio rinvio di Bardineto - Murialdo e Plodio - Nolese.
Alle 14:30 si giocherà solo Giusvalla - Priamar, mentre alle 18:00 spazio a Rocchettese - Pallare e Spotornese - Mallare.
 




Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium