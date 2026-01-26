Calcio, Millesimo. Il club replica al Busalla: "Villar vittima di attacchi pretestuosi, certi atteggiamenti non possono essere giustificati"

Anche il Millesimo ha preso posizione sul caso Villar. La società giallorossa ha stigmatizzato quanto avvenuto durante la partita contro il Busalla, auspicando al contempo di chiudere le schermaglie mediatiche con il club genovese.

Ecco la nota:

"Vista la continua amplificazione mediatica scaturita da un post su Facebook di un nostro tesserato, la società ASD Millesimo Calcio prende in maniera netta e decisa le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Busalla Calcio.

Siamo una società seria, forte, con valori ben radicati e soprattutto consapevole che di scampagnate nel nostro campionato non esistono, ma certi atteggiamenti, certi episodi, continue provocazioni e minacce non si possono giustificare con la scusa della intensità e della aggressività calcistica, quello è tutt’altro.

Ribadiamo inoltre la nostra completa vicinanza al giocatore Ricardo Villar oggetto di attacchi pretestuosi.

Nella speranza che questo comunicato chiuda definitivamente la questione, auguriamo a tutti (società Busalla ovviamente compresa) un sereno proseguimento di stagione".