Calcio. Una dedica speciale per mister Porcella dopo l'1-1 con l'Andora: "Felice per Zunino, si sta confermando un grande portiere"

E’ un Cisano che sta continuando a dare battaglia nella rincorsa salvezza.

Ieri i biancoblu hanno fermato l’Andora 1-1, per la felicità di mister Porcella.

Il tecnico si è complimentato con i propri giocatori, gli avversari, ma soprattutto con il proprio estremo difensore: Alessio Zunino.

“Dopo dicembre di siamo ricompattati. Da fuori sembrava che la squadra si fosse indebolita, invece ha saputo serrare le fila.

A tal proposito - spiega Porcella - va sottolineato l’apporto di elementi come Mantero e Loberto, ma ci tengo a rivolgere un plauso speciale al nostro portiere Zunino.

Sostituire un portiere di primo livello come Vinci non era semplice, ma è la conferma del grande valore di Alessio, seppur non sia molto sponsorizzato tra gli addetti ai lavori. Da quanto è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente, subendo reti in poche occasioni.

Con questi presupposti posso essere ottimista per le prossime gare: negli ultimi incontri abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, ora puntiamo a incamerare punti per rinforzare la nostra classifica. Infine ci tenevo a rivolgere i complimenti all'Andora: la partita è stata tirata e combattuta, ma il loro comportamento durante e dopo il match è stato encomiabile”.