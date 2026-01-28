Calcio. Anche i tifosi di Spezia e Avellino a fianco del piccolo Edo, la raccolta fondi è arrivata allo stadio Picco

Nel calcio dei milioni e dei risultati a tutti i costi, c'è un "campionato della solidarietà"che scalda il cuore. Protagonisti di questa bella pagina di sport sono i tifosi di Spezia e Avellino che, durante l'ultimo match allo stadio "Picco", hanno messo da parte ogni rivalità per sostenere una causa comune: la raccolta fondi per il piccolo Edoardo, il bambino di Savona che sta affrontando un delicato percorso di cure.

L'iniziativa, partita dalla Curva Ferrovia spezzina, ha trovato un terreno fertilissimo nei sostenitori irpini. Nonostante la distanza geografica e la competizione agonistica, i tifosi dell'Avellino hanno risposto con una partecipazione encomiabile.

Una risposta nel segno della solidarietà che rimbalza dalle due riviere, dopo la partita della scorsa settimanatra Savona e Masone, con la presenza di un tifoso dedicato da parte della società biancoblu.

Il box per le donazioni rimarrà presente anche nelle prossime sfide interne, per continuare a garantire alla famiglia il supporto necessario per affrontare le spese mediche.