Calcio | Il Plodio non ci sta dopo la sconfitta in casa della Nolese: "Designare un arbitro di Noli, ex giocatore biancorosso, ha davvero poco senso"

Non ha portato punti utili al Plodio la trasferta sul campo della capolista Nolese.

Più che il risultato, però, a far storcere il naso alla dirigenza valbormidese è stata la designazione arbitrale per la sfida andata in scena al “Mazzucco”.

«Di certo non abbiamo perso per colpa dell’arbitro – ha spiegato il dirigente Pierluca Bagnasco – ma riteniamo davvero poco opportuno affidare una gara come Nolese-Plodio a un direttore di gara di Noli e, per di più, ex giocatore proprio dei biancorossi.

Un arbitro può avere una giornata più o meno brillante, ma sarebbe opportuno che l’associazione arbitrale provvedesse a designazioni che non facciano nascere determinati pensieri già prima della partita.

Gli arbitri meritano rispetto per il ruolo che ricoprono, ma lo stesso rispetto spetta anche alle società che si iscrivono e investono risorse per partecipare ai campionati».